الاتحاد السعودي لكرة القدم يستنكر تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني

يعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استنكاره للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القـدم، والتـي احتوت علـى إيحاءات ومزاعم مرفوضة تمس نزاهة المنافسة الرياضية، من خلال الزج باسم المنتخب الوطني السعودي في سياق لا يمت للرياضة بصلة، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس العرب والتي أقيمت مؤخرا في دولة قطر الشقيقة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه لمسيري كرة القـدم الفلسطينية، مع رفضه التام لأي اتهامات، مطالبا في الوقت ذاته البعد كل البعد عن ما يثير الرأي العام ومخالفة الهدف الأسمى من إقامة هذه البطولات العربية التي تعزز أواصر المحبة والإخاء بين البلدان العربية الشقيقة.