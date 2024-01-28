بطولة آسيا 2023 : بركلات الترجيح.. طاجيكستان تطيح بالإمارات وتتأهل للدور ربع النهائي

تأهل منتخب طاجيكستان للدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 عقب تغلبه على المنتخب الإماراتي في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا 2023 بفوز المنتخب الطاجيكي عن طريق ركلات الترجيح.
أهداف المباراة سجلها اللاعب وحيد خانونوف في الدقيقة 30 من عمر شوط المباراة الأول قبل أن يتعادل للإمارات خليفة الحمادي في الدقيقة 90+5.
واحتكم المنتخبان للأشواط الإضافية والتي انتهت بنتيجة الأشواط الأصلية نفسها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح والتي أسفرت عن صعود المنتخب الطاجيكي.