فابريزيو رومانو: "مبابي" يوقع عقود انضمامه رسميًا لريال مدريد

وأكد الخبير الإيطالي أن ريال مدريد بصدد الإعلان عن صفقة مبابي في الأسبوع المقبل، ويعني ذلك أن الريال سيعلن عن الصفقة المنتظرة قبل كأس أمم أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري و14 يوليو المقبل.