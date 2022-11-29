وزارة الرياضة تنظّم زيارة لمدربة التنس العالمية جودي موراي

ومن المقرّر أن تقدم جودي موراي دروسًا متقدمة للمدرّبات واللاعبات والمهتمات بالتنس، على مدار ثلاثة أيام من 6 إلى 8 ديسمبر، على هامش كأس الدرعية للتنس الذي ترعاه شركة أرامكو، وكذلك دورات تدريبية لتعليم أساسيات اللعبة للفتيات والسيدات خلال البطولة، إضافة إلى الإشراف على سلسلة من الفعاليات بما في ذلك تجارب التنس الجامعية، ودروس التنس في المدارس، إلى جانب دورات تعليم أساسيات التنس للأطفال وأولياء الأمور في البطولة.