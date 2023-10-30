في رحلة الحفاظ على اللقب وعلى حساب الحزم.. الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك

تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، بعد أن أقصى ضيفه الحزم 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ،ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الملك ،وذلك بقيادة الحكم الأرجنتيني " فاكوندو تيلو".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولة لاعبي الهلال " مالكوم " وصالح الشهري في الدقيقتين 8،45، وكذلك محاولة لاعب الحزم "محمد بادوموسي "، لكن جميع تلك المحاولات ضلت طريق شباك حارسي الفريقين " ياسين بونو" و "أيمن دحمان".
وفي الشوط الثاني حضر الهلال بهدف السبق من ركلة جزاء في الدقيقة 52 عن طريق "روبن نيفيز".
كما أضاع "بادوموسي" فرصة التعديل للحزم عند الدقيقة 62، بعد تجاوز مدافع الأزرق حسان تمبكتي.
ومن خلال جملة فنية رائعة رسمها ثلاثي الأزرق " ياسر الشهراني ومالكوم وديلغادو " ليرسل الأخير كرة مثالية لميتروفيتش، الذي بدوره حول الكرة داخل الشباك الحزماوية كهدف تعزيز ثان للهلال.
ومن ركلة جزاء أخرى أنهى "ميتروفيتش " آمال الحزم للعودة للمباراة من جديد بهدف ثالث للهلال في الدقيقة 83.
بتلك النتيجة يواصل الهلال رحلته في الحفاظ على اللقب ويودع الحزم المسابقة.