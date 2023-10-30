في رحلة الحفاظ على اللقب وعلى حساب الحزم.. الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك

تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، بعد أن أقصى ضيفه الحزم 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ،ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الملك ،وذلك بقيادة الحكم الأرجنتيني " فاكوندو تيلو".