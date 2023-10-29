إعلان نطاق شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري روشن وأندية دوري الدرجة الأولى

في حال كان تاريخ إبرام اتفاقيات التمثيل قبل تاريخ "2023/10/01"، وتاريخ إتمام العملية في أو بعد ذلك التاريخ يجب أن يكون الوسيط الذي أبرم تلك الاتفاقية مرخصًا له من قبل الاتحاد الدولي، اعتبارًا من تاريخ "2023/10/01".