"فيفا" يرفع إيقاف التسجيل عن الأهلي

وتابع البيان :"عليه قامت الإدارة القانونية بالتنسيق مع عددٍ من المكاتب الدولية ذات الخبرة القانونية برقم استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" وسجلت القضية بالرقم A/9553/ CAS2023وعلى إثر ذلك تم تقديم دفوع النادي في هذا الخصوص لمحاولة إلغاء القرار وفقًا للمسوغات القانونية التي تحددت في ضوء استراتيجية هيئة الدفاع.