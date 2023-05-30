"فيفا" يرفع إيقاف التسجيل عن الأهلي

أعلن نادي الأهلي برئاسة وليد معاذ اليوم الثلاثاء صدور قرار هيئة التحكيم "كاس" بقبول إجراءات التدابير الاحترازية برفع إيقاف التسجيل المفروض على النادي لفترتين نظامية من قِبل الفيفا بقضية اللاعب لويس غرابان بعد قبول الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).
وقال النادي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل:"صدر قرار من غرفة فض المنازعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالقضية رقم 8332 FPSD لصالح اللاعب لويس غرايان والقاضي بسداد إجمالي مبلغ "مليون ومئتي ألف دولار أمريكي" عقوبة رياضية بإيقاف النادي عن التسجيل لفترتين نظامية".
وتابع البيان :"عليه قامت الإدارة القانونية بالتنسيق مع عددٍ من المكاتب الدولية ذات الخبرة القانونية برقم استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" وسجلت القضية بالرقم A/9553/ CAS2023وعلى إثر ذلك تم تقديم دفوع النادي في هذا الخصوص لمحاولة إلغاء القرار وفقًا للمسوغات القانونية التي تحددت في ضوء استراتيجية هيئة الدفاع.
وعليه تم إبلاغ النادي اليوم عصرًا بصدور قرار من هيئة التحكيم بقبول إجراءات التدابير الاحترازية وإيقاف قرار منع التسجيل حتى صدور القرار النهائي في هذه القضية.