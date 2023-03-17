في بطولة الشطرنج.. منافسات قوية يخوضها محترفو اللعبة بمنطقة بوليفارد رياض سيتي

وتعد جوائز بطولة الشطرنج من أكبر الجوائز على مستوى الشرق الأوسط يصل إجماليها إلى نحو 800 ألف ريال سعودي، حيث يمنح الفائز الأول في البطولة جائزة مالية مقدارها 300 ألف ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على جائزة قدرها 200 ألف ريال، والفائز الثالث على مبلغ 100 ألف ريال، وستوزع الجوائز المالية حتى المركز العاشر.