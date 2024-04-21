الشباب يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة 28 .. و"توزي" الأعلى تقييم

أعلن موقع "سوفاسكور" المتخصص في الإحصائيات لمباريات كرة القدم عن تشكيلته المثالية للجولة 28 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين .
واستحوذ لاعبو الشباب على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين ، فيما كان لاعبو الهلال والأهلي أبرز الغائبين عن التشكيلة في هذه الجولة لتأجيل المواجهة المنتظرة بينهما كما غاب لاعبو النصر وصيف جدول الترتيب أيضاً.
ووقع اختيار "سوفاسكور" على أربعة لاعبين من فريق الشباب في حين تمثلت أندية الاتحاد والوحدة و الفتح والفيحاء والخليج والحزم وضمك بلاعب واحد.
و حصل متوسط فريق الحزم البرتغالي أنطونيو توزي على التقييم الأعلى بين أقرانه من اللاعبين المتواجدين في التشكيلة المثالية للجولة 28 وفقاً لموقع "سوفاسكور" حيث نال اللاعب تقييم (9،5) درجة .
وجاءت التشكيلة على النحو التالي :
حراسة المرمى : فلاديمير ستويكوفيتش - الفيحاء (8،0).
الدفاع: رومان سايس– الشباب (8،1)، أحمد حجازي – الاتحاد(7،8)، بيدرو ريبوشو – الخليج (7،5)، سعيد المولد – الوحدة (7،7).
الوسط: مصعب الجوير – الشباب (8،7)، أنطونيو توزي – الحزم (9،5)، نيكولاي ستانشيو – ضمك (8،4).
الهجوم: كارلوس جونيور – الشباب (9،2)، يانيك كاراسكو – الشباب (9،3)، دجانيني تفاريس – الفتح (8،9).