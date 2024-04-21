الشباب يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة 28 .. و"توزي" الأعلى تقييم

واستحوذ لاعبو الشباب على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين ، فيما كان لاعبو الهلال والأهلي أبرز الغائبين عن التشكيلة في هذه الجولة لتأجيل المواجهة المنتظرة بينهما كما غاب لاعبو النصر وصيف جدول الترتيب أيضاً.