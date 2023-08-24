البلجيكي آرثر ثيت لاعب إستاد رين الفرنسي على رادار نادي الاتحاد

كشف الصحفي التركي "أكرم كونور" عن اهتمام نادي الاتحاد بالمدافع البلجيكي، آرثر ثيت، لاعب إستاد رين الفرنسي، لضمه بالميركاتو الصيفي الحالي.
وأفاد الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "X" بأن النادي السعودي يخطط لبدء المفاوضات بتقديم عرض بقيمة ما بين 20 و 25 مليون يورو للاعب البلجيكي.
وأوضح الصحفي أن النادي الفرنسي سيستمع إلى العروض المقدمة للتعاقد مع آرثر، والتي تزيد قيمتها عن 30 مليون يورو .
انضم آرثر ثيت البالغ من العمر 23 عامًا، لإستاد رين فى 2022، كما يلعب للمنتخب البلجيكي منذ 2021 .
ونجحت إدارة الاتحاد هذا الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، البرازيلي فابينهو .