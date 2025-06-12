مع نهاية الموسم الرياضي.. القادسية قدّم موسمًا ذهبيًا وأرقامًا قياسية في دوري روشن وكأس الملك

على المستوى الدفاعي، برز القادسية كأقوى خط دفاع في الدوري، حيث لم يستقبل سوى 31 هدفًا فقط على مدار الموسم، وهو الرقم الأقل بين جميع الفرق، كما حافظ الفريق على شباكه نظيفة في 15 مباراة، وهو الرقم الأعلى بين فرق الدوري.