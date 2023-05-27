بشعار "بالروح الدوري ما يروح".. الاتحاد يُتوَّج بلقب دوري روشن

تُوِّج فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2022-2023 قبل الختام بجولة؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الفيحاء بنتيجة 3/0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت في الجولة الـ29 على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.