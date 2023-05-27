بشعار "بالروح الدوري ما يروح".. الاتحاد يُتوَّج بلقب دوري روشن

تُوِّج فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2022-2023 قبل الختام بجولة؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الفيحاء بنتيجة 3/0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت في الجولة الـ29 على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
أهداف المباراة سجلها اللاعب أحمد شراحيلي في الدقيقة الـ3 من عمر شوط المباراة الأول، ورومارينهو "هدفين" في الدقيقتَين "الـ45+1" والـ85.
وبتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده من النقاط للنقطة رقم 69 معلنًا نفسه بطلاً للدوري السعودي دون الانتظار لنتائج الجولة الأخيرة من المسابقة.
وبتلك النتيجة يحقق الاتحاد الدوري التاسع في تاريخه عقب غياب استمر نحو 13 عامًا؛ ليكون ممثل الكرة السعودية في بطولة العالم للأندية.