رياضة
إصابة الحارس "بونو" وغيابه عن منتخب المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا
شكوك حول قدرته على اللحاق بمواجهة الهلال مع الفيحاء الجمعة القادم في "روشن"
أعلن المنتخب المغربي غياب الحارس "ياسين بونو"، عن أسود الأطلس أمام منتخب إفريقيا الوسطى، المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.
وتعرض "بونو"، لإصابة عضلية خلال مباراة الإياب بين المغرب مع إفريقيا الوسطى، وانتهت بنتيجة 0/5، وأدت إلى خروجه، ودخول زميله منير المحمدي. واستدعى وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، المهدي مفتاح، الحارس الثاني لنهضة بركان، لإكمال صفوف الفريق.
والجدير بالذكر أن الهلال يفتقد أيضاً حارسه الثاني محمد العويس بسبب الإصابة أيضاً، وتزداد الشكوك حول قدرة "بونو" على اللحاق بمواجهة الهلال مع الفيحاء، يوم الجمعة القادم 18 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.