إصابة الحارس "بونو" وغيابه عن منتخب المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وتعرض "بونو"، لإصابة عضلية خلال مباراة الإياب بين المغرب مع إفريقيا الوسطى، وانتهت بنتيجة 0/5، وأدت إلى خروجه، ودخول زميله منير المحمدي. واستدعى وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، المهدي مفتاح، الحارس الثاني لنهضة بركان، لإكمال صفوف الفريق.