الأخضر الأولمبي يستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية بالفوز على منغوليا بثلاثية

استهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر بالفوز على ضيفه منتخب منغوليا (3-1) مساء يوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.
بادر منتخب منغوليا بافتتاح باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الثالثة من علامة الجزاء وعدل الأخضر السعودي النتيجة بوساطة مصعب الجوير قبل ثلاث دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.
وفي الوقت المحتسب بدل من ضائع أضاف عبدالله رديف الهدف الثاني وذلك في الدقيقة (90+9) وعزز محمد مران تقدم المنتخب السعودي بتسجيله ثالث الأهداف في الدقيقة (90+13).
وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادل منتخب لبنان مع كمبوديا 2-2 يوم الأربعاء على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة.
وبعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة تصدر المنتخب السعودي جدول الترتيب برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من لبنان وكمبوديا فيما حل منتخب منغوليا في قاع ترتيب المجموعة من دون أي نقطة.