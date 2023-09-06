الأخضر الأولمبي يستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية بالفوز على منغوليا بثلاثية

استهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر بالفوز على ضيفه منتخب منغوليا (3-1) مساء يوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.