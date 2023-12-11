لاعب الهلال "ياسين بونو" يُتوَّج بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023

كما فاز الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مهاجم الأهلي المصري، بجائزة أفضل لاعب داخل القارة للعام الحالي 2023، ونال فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي جائزة أفضل فريق للسيدات، وتفوق صن داونز الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا في سباق التصويت على منافسَيه من المغرب، وهما الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا.