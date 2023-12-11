لاعب الهلال "ياسين بونو" يُتوَّج بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023

تُوِّج لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم "المغربي ياسين بونو" بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023 لأول مرة في مسيرته، وذلك خلال حفل الجوائز السنوي للاتحاد الإفريقي «كاف» الذي نُظم اليوم الاثنين في مراكش.
وتُوج المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا، فيما فاز فريق الأهلي المصري بجائزة أفضل فريق.
كما فاز الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مهاجم الأهلي المصري، بجائزة أفضل لاعب داخل القارة للعام الحالي 2023، ونال فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي جائزة أفضل فريق للسيدات، وتفوق صن داونز الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا في سباق التصويت على منافسَيه من المغرب، وهما الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا.