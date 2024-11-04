دوري أبطال الخليج للأندية: الاتفاق يواجه القادسية الكويتي

ويخوض الاتفاق مواجهته أمام مستضيفه القادسية الكويتي ، غدًا الثلاثاء ، على ملعب محمد الحمد بنادي القادسية في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية التي يتصدرها الاتفاق بثلاث نقاط بعد الفوز على الرفاع البحريني.