دوري أبطال الخليج للأندية: الاتفاق يواجه القادسية الكويتي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي تحضيراته لمواجهة نظيره القادسية الكويتي، فى الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.
وأجرى الفريق الشرقاوي، اليوم الاثنين، تمرينه على "ملعب ايجو" الذي انطلق بالإحماء ثم تمرين مربعات واختتم بتمرين تكتيكي، طبق خلاله المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" التكتيك المناسب للمباراة.
ويخوض الاتفاق مواجهته أمام مستضيفه القادسية الكويتي ، غدًا الثلاثاء ، على ملعب محمد الحمد بنادي القادسية في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية التي يتصدرها الاتفاق بثلاث نقاط بعد الفوز على الرفاع البحريني.