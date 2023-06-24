الاتحاد السعودي للهجن يعلن اكتمال قائمة المتأهلين في سباق المفاريد

ويشهد ميدان الطائف في الـ15 من يوليو المقبل إقامة المرحلة النهائية التي يكون التسابق فيها خلال 15 شوطًا بمشاركة 528 مطيـة إذ يحصل صاحب المركز الأول رئيسي بكار مفاريد ورئيسي قعدان مفاريد على 100،000 ريال وكأس البطولة، وباقي الأشواط على 10،000 ريـال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 20,000 ريال في أشواط البكار والقعدان المفاريـد، و5000 ريال للأشواط الأخرى، فيما ينال صاحب المركز الثالث 7000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريـد، 30000 ريال لبقية الأشواط، أما صاحب المركز الرابع ينال 6000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريـد، و2000 ريال لبقية الأشواط، وبينما ينال صاحب المركز الخامس 5000 ريـال لأشواط البكار والقعدان مفاريـد، و1000 ريال لبقية الأشواط.