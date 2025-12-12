"المبطي" يخطف لقب شوط كأس العالم في "قفز السعودية"

اقتنص الفارس السعودي خالد المبطي لقب شوط النقاط المؤهلة لكأس العالم 2026 في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في ختام منافسات اليوم الثاني من الأسبوع الأول في النسخة الخامسة من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر قفز السعودية بالجنادرية، بجوائز مالية تتجاوز 5 ملايين ريال، وبمشاركة 173 فارسًا وفارسة من 14 دولة.
وظفر الفارس السعودي الأولمبي بالمركز الأول بعد قطعه الشوط بزمن بلغ 74.49 ثانية، فيما حل الفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي ثانيًا بتوقيت 74.68 ثانية، وجاء الفارس الإسباني بيلار لوكريسيا كوردون ثالثًا بزمن بلغ 75.06 ثانية، حيث توّج الأبطال عبدالله السلطان العاصمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية.
كما حسم الفارس البريطاني تشاد فيلوز لقب الشوط الثالث "السرعة" لفئة الأربع نجوم بارتفاع 1.45 متر، بعد أن سجل زمنًا بلغ 66.52 ثانية، فيما حقق الفارس السعودي عبدالله أبا الخيل المركز الثاني بتوقيت 76.01 ثانية، وجاء الفارس سعيد العبورة ثالثًا بزمن 76.89 ثانية.
وكانت منافسات اليوم الثاني في الأسبوع الأول قد انطلقت بالشوط الصغير لفئة النجمة الواحدة بارتفاع 1.10 متر، ونال فيه الفارس السعودي عبدالله الأهدل المركز الأول بزمن بلغ 38.84 ثانية، يليه الفارسة الهولندية إيفا الجمال بزمن 34.91 ثانية، ثم الفارسة السعودية الجوهرة المطيري بزمن 37.72 ثانية.
وفي الشوط المتوسط لفئة النجمة الواحدة بارتفاع 1.25 متر، سيطر الفرسان السعوديون الصاعدون على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حقق الفارس الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود لقب الشوط بزمن بلغ 53.28 ثانية، وجاءت الفارسة السعودية فنون الحميدان في المركز الثاني بزمن 55.34 ثانية، ثم الفارس السعودي فهد الجعيد ثالثًا بزمن 55.57 ثانية.