"المبطي" يخطف لقب شوط كأس العالم في "قفز السعودية"

اقتنص الفارس السعودي خالد المبطي لقب شوط النقاط المؤهلة لكأس العالم 2026 في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في ختام منافسات اليوم الثاني من الأسبوع الأول في النسخة الخامسة من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر قفز السعودية بالجنادرية، بجوائز مالية تتجاوز 5 ملايين ريال، وبمشاركة 173 فارسًا وفارسة من 14 دولة.