بعد اهتمام بشكتاش.. النصر يحدد سعر بيع عقد محترفه البرازيلي تاليسكا

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة النصر لا تزال لديها الرغبة في الاستغناء عن خدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق وأن مسؤولي النصر طلبوا مبلغاً تقدر قيمته بنحو 13 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.