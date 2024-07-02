بعد اهتمام بشكتاش.. النصر يحدد سعر بيع عقد محترفه البرازيلي تاليسكا

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن اهتمام بشكتاش التركي، بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر.
وشددت صحيفة "Sporx" التركية أن بشكتاش لا يزال يرغب في كسب خدمات تاليسكا، حيث كثف اتصالاته من أجل إعادة المفاوضات لضم لاعبه البرازيلي السابق .
وأكدت تقارير صحفية أن إدارة النصر لا تزال لديها الرغبة في الاستغناء عن خدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق وأن مسؤولي النصر طلبوا مبلغاً تقدر قيمته بنحو 13 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.
وقالت الصحيفة إن تاليسكا (30 عاماً)، لديه الرغبة في الرحيل عن صفوف النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأنه في حال موافقة إدارة بشكتاش على شروط النصر فسوف يتم التوقيع على عقود انتقال أندرسون للدوري التركي على الفور.
وسبق أن أبدي مورينيو مدرب فنربخشة أيضًا اهتماماً كبيراً بضم تاليسكا، ولكن لا يوجد تحرك ملموس من النادي التركي حتى الآن.
ويرتبط تاليسكا، بعقد مع نادي النصر حتى عام 2026، وكان قد انضم إليه في صيف 2021 قادماً من غوانغجو إيفرغراند الصيني.