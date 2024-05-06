"أبها" تحتضن المرحلة الـ 12 من برنامج "اكتشاف المواهب"

ومن المقرر أن يُنظم المهرجان في 13 مدينة، هي: الدوادمي، والقيصومة، والطائف، وبيشة، ووادي الدواسر، والقريات، ورفحاء، وبقعاء، والرس، والجبيل، والقنفذة، وينبع، والعُلا.