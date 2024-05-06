"أبها" تحتضن المرحلة الـ 12 من برنامج "اكتشاف المواهب"

تحتضن مدينة أبها، غدًا الثلاثاء، المرحلة الثانية عشرة من برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وينظم الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا بالإدارة الفنية، تلك الفعالية لمدة يومين؛ بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس، وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام إلى الأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
ويأتي المهرجان ضمن جهود الاتحاد السعودي، لتحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، والمعتمدة على سبع ركائز من أبرزها "مسار تطوير المواهب".
ومن المقرر أن يُنظم المهرجان في 13 مدينة، هي: الدوادمي، والقيصومة، والطائف، وبيشة، ووادي الدواسر، والقريات، ورفحاء، وبقعاء، والرس، والجبيل، والقنفذة، وينبع، والعُلا.
يذكر أن "أبها" هي المدينة الـ 12، التي تستضيف المهرجان؛ حيث تستقبل إدارة التعليم فيها، المشاركين المرشحين، وسيخضعون لتجارب الأداء لتقييم المواهب وفق المعايير التي حددتها الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي.