بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19.. الأخضر السعودي يتعثر بالتعادل أمام اليمن

استهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024 بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام نظيره اليمني مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف والمقامة حتى الخامس من شهر يوليو المقبل في الطائف.
لاح الأمل للأخضر السعودي لافتتاح باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة السادسة من علامة الجزاء لكن اللاعب سعد حقوي سددها خارج الخشبات الثلاث.
وافتتح اللاعب راكان الغامدي أهداف المباراة لمصلحة المنتخب السعودي في الدقيقة 36 بعد أن حول عرضية علي المهداوي إلى داخل شباك المنتخب اليمني.
وتمكن المنتخب اليمني من تعديل النتيجة سريعًا برأسية محمد البراوني بعد مرور 4 دقائق فقط حينما ارتقى لعرضية عبدالله حمدان وتابعها برأسه في الشباك.
ونجح بسام هزازي في وضع المنتخب السعودي في المقدمة مجددًا بإحرازه ثاني الأهداف عند الدقيقة 64 من زمن المباراة.
وأدرك المنتخب اليمني التعادل بوساطة النيران الصديقة حينما حول المدافع عواد أمان الكرة بالخطأ داخل مرمى منتخب بلاده وذلك في الدقيقة 84.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا وإلى جواره منتخبات عمان، الكويت، واليمن.