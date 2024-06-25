بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19.. الأخضر السعودي يتعثر بالتعادل أمام اليمن

استهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024 بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام نظيره اليمني مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف والمقامة حتى الخامس من شهر يوليو المقبل في الطائف.