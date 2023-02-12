بعثة الهلال وصيف بطل العالم تصل الرياض ووزير الرياضة في مقدمة مستقبليه

وصلت مساء اليوم الأحد، بعثة نجوم فريق الهلال وصيف بطل كأس العالم للأندية إلى مطار الملك خالد بمدينة الرياض، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي لنادي الهلال.
وحقق الهلال وصافة بطولة كأس العالم للأندية 2022 المغرب بعد خسارته المباراة النهائية أمام بطل أوروبا ريال مدريد (5-3) ،أمس السبت، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية .
وخاض الهلال المشاركة الثالثة في تاريخ البطولة، وتمكن من تحقيق أفضل نتيجة خلال هذه المشاركة، بعدما كان حصل على المركز الرابع في المشاركتين السابقتين عامي 2019 و2021.
وفي سياق متصل ستقيم وزارة الرياضة حفل تكريم واحتفاء بفريق الهلال وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للترفيه مساء اليوم الأحد على مسرح محمد عبده في البوليفارد سيتي بالعاصمة الرياضة، يضم نخبة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي.