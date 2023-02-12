بعثة الهلال وصيف بطل العالم تصل الرياض ووزير الرياضة في مقدمة مستقبليه

وصلت مساء اليوم الأحد، بعثة نجوم فريق الهلال وصيف بطل كأس العالم للأندية إلى مطار الملك خالد بمدينة الرياض، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي لنادي الهلال.