مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، رحيله عن صفوف بطل فرنسا في نهاية الموسم الحالي.
ونشر صاحب الـ25 عامًا مقطع فيديو عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، أعلن من خلاله رحيله عن في غضون أسابيع، وقال: "هذا هو عامي الأخير في باريس سان جيرمان. لن أستمر، وسأنهى مغامرتي في غضون أسابيع. سألعب مباراتي الأخيرة على ملعب بارك دي برينس يوم الأحد".
وترددت أنباء على نطاق واسع عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكن اللاعب الفرنسي لم يذكر الفريق الإسباني في الفيديو.