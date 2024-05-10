مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم

ونشر صاحب الـ25 عامًا مقطع فيديو عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، أعلن من خلاله رحيله عن في غضون أسابيع، وقال: "هذا هو عامي الأخير في باريس سان جيرمان. لن أستمر، وسأنهى مغامرتي في غضون أسابيع. سألعب مباراتي الأخيرة على ملعب بارك دي برينس يوم الأحد".