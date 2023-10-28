"سيجاندا" يحقق لقب الفِرَق و"أليسون لي" تستمر في صدارة منافسات الأفراد وتحطيم الأرقام القياسية

وقالت لجين خليل التي تُعد أول موهبة من جولف السعودية تنجح في الفوز بلقب أحد منافسات سلسلة بطولات أرامكو للفرق: "التواجد هنا إلى جانب هؤلاء اللاعبات المميزات والحصول على اللقب كجزء من الفريق هو إنجاز خاص بالنسبة لي، وأشكر جولف السعودية على دعمها اللامحدود، ولا أنسى عائلتي التي وقفت خلفي وساندتني منذ البداية وبالأخص والدي الذي كان معي في كل خطوة، لا يمكنني أن أعبّر عن مدى امتناني للجميع".