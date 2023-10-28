"سيجاندا" يحقق لقب الفِرَق و"أليسون لي" تستمر في صدارة منافسات الأفراد وتحطيم الأرقام القياسية

نجح فريق الإسبانية كارلوتا سيجاندا، والذي يضم كل من الإيطالية أليساندرا فانالي، والتشيكية سارا كوسكوفا، ولجين خليل أحد مواهب جولف السعودية، في تحقيق لقب منافسات الفِرَق في البطولة الخامسة والأخيرة ضمن سلسلة بطولات أرامكو للفِرَق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي تعتبر أول بطولة احترافية للجولف تقام في العاصمة الرياض، ويستضيفها ملعب نادي الرياض للجولف بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار.
وتَمَكن فريق سيجاندا من تسجيل 43 ضربة تحت المعدل منحتهم كأس منافسات الفِرَق وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 500.000 دولار. وجاء خلفهم بفارق 3 ضربات فريقا الأمريكية أليسون لي (الذي يضم كلًّا من: السويسرية كيم ميترو، والهندية جاوريكا بيشنوي، والأمريكي كريس توماس)، وفريق التايلاندية تريشات شينجلاب (وإلى جانبها كل من: الفنلندية نورا كومولينين، والسكوتلندية ميشيل تومسون، والبلجيكية أليكساندرا داير) اللذان تَشَاركا مركز الوصافة.
وقالت سيجاندا: "الجلوس هنا كأبطال للقب منافسات الفِرَق أمر رائع. زميلاتي في الفريق لعبن بشكل مميز، كانت لدينا العديد من الفرص وقمنا بتسجيل الكثير من الضربات تحت المعدل، واستمتعنا حقًّا على أرضية الملعب منذ قدومنا وحتى اليوم. هذه لحظة جميلة وسنستمتع بها بكل تأكيد".
وقالت لجين خليل التي تُعد أول موهبة من جولف السعودية تنجح في الفوز بلقب أحد منافسات سلسلة بطولات أرامكو للفرق: "التواجد هنا إلى جانب هؤلاء اللاعبات المميزات والحصول على اللقب كجزء من الفريق هو إنجاز خاص بالنسبة لي، وأشكر جولف السعودية على دعمها اللامحدود، ولا أنسى عائلتي التي وقفت خلفي وساندتني منذ البداية وبالأخص والدي الذي كان معي في كل خطوة، لا يمكنني أن أعبّر عن مدى امتناني للجميع".
وفي منافسات الأفراد، حافظت الأمريكية "أليسون لي" على صدارة ترتيب منافسات الأفراد ضمن سلسلة بطولات أرامكو للفِرَق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بتسجيلها 11 ضربة تحت المعدل في ثاني أيام البطولة؛ ليصبح مجموع ضرباتها 22 ضربة تحت المعدل، تضعها في موقع مميز قبل موعد حسم لقب الأفراد يوم غد على أرضية ملعب نادي الرياض للجولف. وجاءت خلفها الإسبانية كارلوتا سيجاندا بتسجيلها 16 ضربة تحت المعدل، ومن بعدها السويدية بيرنيلا ليندبيرغ بتسجيلها 14 ضربة تحت المعدل.
وكانت "أليسون لي" قد عادلت يوم أمس الرقم القياسي لأفضل نتيجة في جولة افتتاحية في تاريخ بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وجاءت 8 ضربات منها بشكل متتالٍ لتنجح أيضًا في معادلة الرقم القياسي لأكثر عدد متتالٍ من الضربات تحت المعدل. واستطاعت في اليوم الثاني أن تتخطى الرقم القياسي المسجل لأقل عدد ضربات تحت المعدل خلال 36 ضربة بتسجيلها (22 ضربة تحت المعدل) في تاريخ جميع بطولات الجولة الأوروبية للسيدات.
وقالت أليسون لي: "لم أكن لأصدق لو قال لي أحدهم أني سأكون في هذا الوضع بعد اليوم الثاني؛ لذلك أنا سعيدة جدًّا بالموقع الذي أتواجد فيه الآن. تمكنت من اللعب بشكل أقوى وبثقة عالية فيما يتعلق بالضربات القصيرة، وهو أمر رئيسي إذا كنت تسعى خلف تسجيل أكبر عدد من الضربات تحت المعدل.. كنت أتدرب بشكل كبير مع مدربي المتخصص في الضربات القصيرة ومن الرائع رؤية النتائج بهذا الشكل".
ومع حسم لقب منافسات الفرق؛ ستتنافس اللاعبات اللاتي حققن أفضل نتائج فردية واللاعبات المتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث أيام البطولة لتحديد اللاعبة الفائزة بكأس المنافسات الفردية وأكبر حصة من مجموع الجوائز البالغة 500.000 دولار.