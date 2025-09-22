قبل كلاسيكو الاتحاد.. خيسوس يعتمد راغد النجار لحراسة مرمى النصر

وبحسب تقارير صحفية، استقر خيسوس على الدفع بالحارس راغد النجار منذ البداية، في ظل استمرار غياب نواف العقيدي لعدم جاهزيته الفنية بعد الإصابة الأخيرة، إلى جانب استبعاد الحارس البرازيلي بينتو من قائمة المباراة.