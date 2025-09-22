قبل كلاسيكو الاتحاد.. خيسوس يعتمد راغد النجار لحراسة مرمى النصر

حسم البرتغالي خيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، قراره بشأن الحارس الأساسي في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبحسب تقارير صحفية، استقر خيسوس على الدفع بالحارس راغد النجار منذ البداية، في ظل استمرار غياب نواف العقيدي لعدم جاهزيته الفنية بعد الإصابة الأخيرة، إلى جانب استبعاد الحارس البرازيلي بينتو من قائمة المباراة.
وكان النجار قد شارك أساسيًا في مباراة الجولة الماضية أمام الرياض، وأسهم في انتصار النصر، ما أكسبه ثقة مدربه قبل المواجهة المنتظرة.
وتقام مباراة النصر والاتحاد مساء الجمعة المقبل على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الاتحاد صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته، ما يمنح الكلاسيكو أهمية مضاعفة في سباق الصدارة.