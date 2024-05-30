مدرب النصر "كاسترو": نريد ضمّ كأس الملك للخزينة المليئة بالكؤوس

ونوّه إلى أنه لا يوجد لديه شكّ في إمكانيات الحكم الذي سيقود النهائي، وهو حكم عالمي، وسبق له قيادة مباراة للنصر وأخرى للهلال، ويعلم مكامن الفريقين والدوري، وسيكون جاهزًا للمباراة، متمنّيًا أن يكون موفقًا في إدارة اللقاء.