بمشاركة الدوليين.. الهلال يستأنف تدريباته تأهباً لانطلاق الموسم الجديد

ويواصل الفريق تدريباته مساء يوم الغد؛ وذلك في مقر النادي، وذلك قبل السفر إلى النمسا، لإقامة معسكر خارجي، ابتداءً من 15 يوليو الجاري، ويستمر حتى الثالث من أغسطس، يخوض خلاله عدداً من المباريات الودية.