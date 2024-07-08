بمشاركة الدوليين.. الهلال يستأنف تدريباته تأهباً لانطلاق الموسم الجديد

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الاثنين تدريباته؛ وذلك بعد أن منح مدير الجهاز الفني البرتغالي "جورج جيسوس" اللاعبين راحة عن مران يوم أمس، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2024/2025.
اشتمل المران الذي قاده المدير الفني البرتغالي "جورج جيسوس" على: تدريبات بدنية، حصص لياقية، ومناورة فنية.
شهدت الحصة التدريبية، التي أقيمت على الملعب الرئيس في مقر النادي، متابعة الرئيس الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
أجرى اللاعبون الدوليون اختبارات بدنية وعضلية في صالة الإعداد البدني، تلاها تدريبات لياقية، على أن يخضعوا صباح يوم غد لفحوصات طبية اعتيادية.
وينضم اللاعب البرتغالي "روبين نيفيز" لتدريبات الفريق في "النمسا" يوم 27 من الشهر الجاري.
ويواصل الفريق تدريباته مساء يوم الغد؛ وذلك في مقر النادي، وذلك قبل السفر إلى النمسا، لإقامة معسكر خارجي، ابتداءً من 15 يوليو الجاري، ويستمر حتى الثالث من أغسطس، يخوض خلاله عدداً من المباريات الودية.