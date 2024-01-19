بطولة إفريقيا: الرأس الأخضر أول المتأهلين لثُمن النهائي

بلغ منتخب الرأس الأخضر ثُمن النهائي بكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023؛ وذلك عقب فوزه على منتخب موزمبيق بثلاثية نظيفة مساء اليوم الجمعة في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.