ملحق 2010 .. قصة الدقائق القاتلة التي أجهضت الحلم الأخضر وحولت الرياض إلى صمت ثقيل

كان ذلك الخروج أكثر من مجرد خسارة مباراة؛ كان نهاية عقد كامل من الاستمرارية العالمية ، للمرة الأولى منذ مونديال 1990، يغيب المنتخب السعودي عن أكبر مسرح كروي في العالم. جيل بأكمله حمل على كتفيه الحلم، لكنه توقف فجأة في أسوأ لحظة ممكنة ، على الرغم من قوة التشكيلة التي تضم : الحارس وليد عبدالله ، حمد المنتشري ، عبدالله شهيل ، وليد عبدالله ، رضا تكر ، أسامة هوساوي ، سعود كريري ، أحمد وعبده عطيف ، تيسير الجاسم ، نواف التمياط ، مالك معاذ ، محمد نور ، حسن معاذ ، ناصر الشمراني ، ياسر القحطاني .