"دونيس" مدرب الوحدة: سنقاتل في كأس السوبر من أجل الفوز بالبطولة

وأوضح: "نعم أعلنت الرحيل بعد مباراة الأهلي، لكني عندما عدت إلى المنزل، وبعد أن هدأت تراجعت عن القرار بعد أن جلست مع المسؤولين بالنادي وأقنعوني بأمور طيبة، وتم حلّ الأزمة، وأنا الآن في أبوظبي".