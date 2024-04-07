"دونيس" مدرب الوحدة: سنقاتل في كأس السوبر من أجل الفوز بالبطولة

قال "جورجيوس دونيس" مدرب الوحدة: "كأس السوبر تجربة مهمة لي على المستوى الشخصي ولفريق الوحدة على المستوى العام، فنحن قادمون من مرحلة صعبة بـدأت في 13 مارس الماضي حتى الآن لعبنا خلالها 4 مباريات.
وجاء حديث المدرب اليوناني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد.
وأضاف: "ثقتي كبيرة في اللاعبين في مباراة الغد أمام الاتحاد، خاصة بعد ظهورهم بمستويات ممتازة في الفترة الأخيرة، سنقاتل في كأس السوبر من أجل الفوز بالبطولة ومن أجل الاستمتاع أيضًا".
وتابع: "سعيد بتجربة السوبر في الإمارات؛ فالتنظيم رائع والفريق جاهز لتقديم مباراة طيبة تليق باسم الوحدة، حظنا سيئ نتيجة الإصابات المتلاحقة، والتي حرمتنا من أهمّ اللاعبين لدينا، وأخرهم قودوين الذي انتهى موسمه معنا بسبب الإصابة التي حرمتنا أيضًا من المدافع أوسكار دوارتي".
وأردف: "نمتلك من الخبرات والإمكانيات ما يجعلنا قادرين على مواجهة الفرق الكبيرة، واجهنا الاتحاد في الدور الأول وخسرنا المباراة بصعوبة، نفس السيناريو تكرر مع الأهلي في المباراة الأخيرة".
وأوضح: "نعم أعلنت الرحيل بعد مباراة الأهلي، لكني عندما عدت إلى المنزل، وبعد أن هدأت تراجعت عن القرار بعد أن جلست مع المسؤولين بالنادي وأقنعوني بأمور طيبة، وتم حلّ الأزمة، وأنا الآن في أبوظبي".
وختم حديثه بالقول: "عندما أنهي مسيرتي مع الوحدة فسأحتاج إلى مجلدات وكتب لأخلد فيها تجربتي معه".
من جانبه قال اللاعب "أنسيلمو دي موريس": "مباراة الإتحاد فرصة كبيرة للاعبين في أن يستمتعوا ويمتعوا جماهيرهم بعيدًا عن الضغوطات".
وتابع: "سنقدم مباراة جيدة، وسنحقق الفوز على الاتحاد، وسنحارب من أجل الحصول على كأس البطولة".