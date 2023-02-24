طرح تذاكر مباراة الهلال والدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

طرح الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، تذاكرَ مباراة دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2022م، لمنطقة غرب القارة، والتي تستضيف قطر منافسات الأدوار الإقصائية للبطولة القارية، وتجمع بين الهلال السعودي والدحيل القطري.
ونجح نادي الهلال السعودي "حامل اللقب"، في التأهُّل للدور قبل النهائي بعد فوزه على فولاد خوزستان الإيراني 1-0، أمس الخميس، على ملعب الجنوب في الوكرة.
كما تأهّل نادي الدحيل القطري إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على الشباب السعودي 2-1، يوم الخميس أيضًا، على ملعب الثمامة في الدوحة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.
وتقام مباراة الدور قبل النهائي بين الدحيل والهلال يوم الأحد 26 فبراير الجاري، على ملعب الثمامة، عند الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي.
في المقابل تقام مباراة ذهاب الدور النهائي يوم 29 أبريل على أرض الفريق المتأهّل من منطقة الغرب، ومباراة الإياب يوم 6 مايو على ملعب سايتاما 2002 في سايتاما "ملعب أوراوا ريد دايموندز".