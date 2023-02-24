طرح تذاكر مباراة الهلال والدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كما تأهّل نادي الدحيل القطري إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على الشباب السعودي 2-1، يوم الخميس أيضًا، على ملعب الثمامة في الدوحة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.