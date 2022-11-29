رياضة

"رونالدو" ماذا قال لعدم تسجيل هدف باسمه في مباراة أوروغواي

البرتغالي كريستيانو رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو
سبق
سبق

ظهر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في فيديو وهو يحاول إقناع شخص ما بأنه صاحب هدف منتخب بلاده الأول في مباراته ضد أوروغواي، أمس الاثنين، في مونديال "قطر 2022".

وسجل الهدف في الدقيقة 54، بعدما حول لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديش، كرة بدت كعرضية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها رونالدو برأسه ودخلت في المرمى لينطلق "الدون" للاحتفال، حيث اعتقد الجميع بأنه هو مسجل الهدف.

واحتسب الهدف للبرتغاليين في بادئ الأمر باسم رونالدو، قبل أن يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر موقعه، أن رونالدو لم يلمس الكرة، وبالتالي فمسجل الهدف هو زميله فرنانديش، وهو ما تسبب في حالة من الجدل.

وظهر رونالدو بعد المباراة التي انتهت بفوز البرتغال بهدفين دون رد، وهو يحاول التأكيد لأحد الأشخاص بأنه هو من سجل هدف منتخب بلاده الأول في شباك أوروغواي، حيث انتشر فيديو للنجم البرتغالي وهو يشرح أن الكرة لامست جزءًا من رأسه، مبديًا دهشة وخيبة كبيرتين من عدم تسجيل هذا الهدف باسمه.

وكان هذا الهدف سيدخل رونالدو التاريخي، حيث كان سيصبح "الدون" الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال في كأس العالم برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع الأسطورة الراحل إيزيبيو.

البرتغال
كريستيانو رونالدو
كأس العالم FIFA قطر 2022
النجم البرتغالي
أوروغواي

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