"رونالدو" ماذا قال لعدم تسجيل هدف باسمه في مباراة أوروغواي

وظهر رونالدو بعد المباراة التي انتهت بفوز البرتغال بهدفين دون رد، وهو يحاول التأكيد لأحد الأشخاص بأنه هو من سجل هدف منتخب بلاده الأول في شباك أوروغواي، حيث انتشر فيديو للنجم البرتغالي وهو يشرح أن الكرة لامست جزءًا من رأسه، مبديًا دهشة وخيبة كبيرتين من عدم تسجيل هذا الهدف باسمه.