رئيس نادٍ برازيلي: أوروبا تفقد سحرها والسعودية ستصبح المركز العالمي لكرة القدم

وقال في تصريحاته لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "أوروبا تفقد بعضاً من سحرها ونجومها الكبار، عديدٌ منهم انتقل إلى السعودية التي أصبحت هدفاً لعديدٍ من الرياضيين على مستوى عالٍ؛ إن لم يكن معظمهم".