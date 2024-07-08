رئيس نادٍ برازيلي: أوروبا تفقد سحرها والسعودية ستصبح المركز العالمي لكرة القدم

يرى تشارلز كاردوزو؛ رئيس نادي أغواس دي سانتا باربارا في ساو باولو، أن المملكة العربية السعودية في طريقها لتصبح المركز العالمي لكرة القدم.
وقال في تصريحاته لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "أوروبا تفقد بعضاً من سحرها ونجومها الكبار، عديدٌ منهم انتقل إلى السعودية التي أصبحت هدفاً لعديدٍ من الرياضيين على مستوى عالٍ؛ إن لم يكن معظمهم".
وأضاف: "هناك رواتب عالية ونمط حياة ذو جودة عالية، الأهم من ذلك، أن السعودية هي دولة لا تعيش وتتنفس كرة القدم فحسب، بل لديها الأموال والموارد اللازمة لتصبح قوة عظمى".
بخصوص اهتمام أندية دوري المحترفين السعودي بأسماء، مثل: نجم ليفربول محمد صلاح؛ وكيفين دي بروين؛ لاعب مانشستر سيتي، أكّد كاردوزو؛ قائلاً: "ربما لم يتلقيا عروضاً حتى الآن، لكنهما يمكن أن ينتقلا إلى هناك في نهاية المطاف".
واختتم رئيس نادي أغواس قائلاً: "السعوديون مجهزون بشكلٍ جيد ويبنون صناعة ستدوم لفترة طويلة ويتخذون قرارات تجارية مدروسة ويخطّطون دائمًا للمستقبل، وهم يختارون لاعبيهم بعناية وفريقهم من المراقبين مستعد جداً".