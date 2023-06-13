الأخضر الأولمبي يواجه ساحل العاج ضمن بطولة تولون

عاود المنتخب السعودي الأولمبي اليوم الثلاثاء تدريباته بعد فترة الراحة التي منحها المدير الفني سعد الشهري للاعبين يوم أمس الاثنين، وذلك في أعقاب مباراتهم أمام منتخب كوستاريكا يوم الأحد ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون)، والتي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.