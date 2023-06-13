الأخضر الأولمبي يواجه ساحل العاج ضمن بطولة تولون

عاود المنتخب السعودي الأولمبي اليوم الثلاثاء تدريباته بعد فترة الراحة التي منحها المدير الفني سعد الشهري للاعبين يوم أمس الاثنين، وذلك في أعقاب مباراتهم أمام منتخب كوستاريكا يوم الأحد ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون)، والتي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، أعقبه العمل على الجوانب التكتيكية.
ويواصل المنتخب الوطني السعودي غدًا الأربعاء تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب ساحل العاج بعد غدٍ الخميس، ضمن مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس من منافسات بطولة تولون.
يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).