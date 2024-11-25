على هامش الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد الدولي للهجن.. انعقاد ورش العمل والاجتماعات القارية

بدأت فعاليات اليوم بورشة عمل عن القيم الأولمبية "التميّز - الصداقة - الاحترام"، التي ركزت على أهمية هذه القيم في تعزيز الروح الرياضية والتعاون الدولي، وكيفية الاستفادة منها في تطوير رياضة سباقات الهجن. وقد شارك الحضور في نقاشات مثمرة حول الطرق التي يمكن من خلالها دمج القيم الأولمبية في استراتيجيات العمل المستقبلية للاتحاد.