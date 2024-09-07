البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية: "أخضر السيدات" يتأهل لدور الـ8

من جهة ثانية، أكدت أحلام العمري، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيسة الوفد السعودي بالبطولة، أن لاعبات المنتخب السعودي كُنَّ على الموعد، وقدَّمن مستويات جيدة، مكَّنتهن من التأهل لدور الـ8 بوجود منتخبات عريقة، وهو شيء جيد، ونطمح إلى أن نحقق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة، خاصة أن اللاعبة السعودية تمتلك الطموح والروح لتمثيل بلادها.