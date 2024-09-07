البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية: "أخضر السيدات" يتأهل لدور الـ8

تأهَّل المنتخب السعودي A وB للكرة الطائرة الشاطئية "سيدات" إلى دور الثمانية خلال مشاركته في البطولة العربية الـ19، التي تستضيفها مدينة الحمامات في تونس.
وحقق المنتخب السعودي بقيادة الثنائي رها محرق ودانة البوعينين الفوز على منتخب العراق بشوطين مقابل شوط. وتمكن الثنائي السعودي سارة غوث وسارية نصيف من الفوز على المنتخب البحريني بشوطين دون مقابل.
من جهة ثانية، أكدت أحلام العمري، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيسة الوفد السعودي بالبطولة، أن لاعبات المنتخب السعودي كُنَّ على الموعد، وقدَّمن مستويات جيدة، مكَّنتهن من التأهل لدور الـ8 بوجود منتخبات عريقة، وهو شيء جيد، ونطمح إلى أن نحقق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة، خاصة أن اللاعبة السعودية تمتلك الطموح والروح لتمثيل بلادها.