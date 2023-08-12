الميركاتو الأوروبي.. "سان جرمان" يضمّ "ديمبلي" و"هاري كين" إلى بايرن ميونخ رسميًّا

أعلن ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان، اليوم السبت، انتقالَ المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بطل فرنسا بعقد لمدة 5 سنوات، قادمًا من بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وقال نادي برشلونة: إنه توصل لاتفاق لانتقال ديمبلي إلى باريس سان جرمان مقابل 50.4 مليون يورو "55.16 مليون دولار".
وكان ديمبلي "26 عامًا" قد جدّد عقده مع العملاق الإسباني العام الماضي حتى يونيو 2024 بعد انتهاء عقده السابق.
وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين في 6 سنوات.
وبحسب "سكاي نيوز عربية": انضمّ ديمبلي إلى برشلونة عام 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت.
وأصبح ديمبلي تاسع لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المهاجم البرتغالي غونسالو راموش، والمدافعين: السلوفاكي ميلان شكرينيار، والفرنسي لوكا هرنانديز، ولاعبي الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي، والإيطالي شير ندور، والمهاجمين الإسباني ماركو أسنسيو، والكوري الجنوبي كانغ-إين لي، والحارس الإسباني أرنو تيناس.
على صعيد آخر وجّه المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، السبت، تحية خاصة لجماهير ولاعبي ومسؤولي فريق توتنهام، فيما أعلن بايرن ميونيخ الألماني، في بيان، التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير.
وظهر قائد المنتخب الإنجليزي في فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، "تويتر سابقًا"، قال فيه: "من الصعب أن أصف الكلمات كيف أقول وداعًا للنادي والمشجعين الذين قدموا الكثير لي في مسيرتي. سوف تكونون دائمًا في قلبي، شكرًا لك توتنهام، شكرًا لكل جماهير الفريق".
من جهته أكّد بايرن ميونيخ الألماني، في بيان، التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير، بعقد لمدة 4 سنوات.
ووصل المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، مساء الجمعة، إلى ميونيخ من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني تمهيدًا للتوقيع مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.
وحطّت الطائرة التي تقلّ قائد المنتخب الإنجليزي في مطار أوبربفافينهوفن، غرب ميونيخ، قرابة الساعة 7.10 مساءً، ثم وصل اللاعب قرابة الساعة 7.50 إلى وسط العاصمة البافارية من أجل الخضوع لفحصه الطبي في إحدى العيادات.
وكشف المدرب الأسترالي الجديد لتوتنهام، أنّ بوستيكوغلو في وقت سابق الجمعة أن الهداف التاريخي للنادي اللندني على وشك الانتقال إلى بايرن.
وتوصّل الفريقان إلى اتفاق للتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا البالغ "30 عامًا" مقابل صفقة ستزيد على 100 مليون يورو "نحو 110 ملايين دولار".
يشار إلى أن كين سجّل 280 هدفًا في 435 مباراة مع فريق شمال لندن "توتنهام"، وهو أفضل هدّاف في تاريخ المنتخب الإنجليزي "58"، ولم يفز بأي لقب كبير على صعيد الأندية أو المنتخبات، فيما توّج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني في آخر 11 عامًا.