الميركاتو الأوروبي.. "سان جرمان" يضمّ "ديمبلي" و"هاري كين" إلى بايرن ميونخ رسميًّا

وظهر قائد المنتخب الإنجليزي في فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، "تويتر سابقًا"، قال فيه: "من الصعب أن أصف الكلمات كيف أقول وداعًا للنادي والمشجعين الذين قدموا الكثير لي في مسيرتي. سوف تكونون دائمًا في قلبي، شكرًا لك توتنهام، شكرًا لكل جماهير الفريق".