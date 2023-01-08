بعد الظفر بنقل مباريات كأس ملك إسبانيا.. كأس البرتغال حصريًا على SSC

فيما قال كريستيان بير الرئيس التنفيذي لشركة الرياضة السعودية: "يسعدنا أن نعلن أننا سنبث كأس أليانز حصريًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر Liga Portugal شريكًا مهمًا، ونحن عرضنا بالفعل الدوري البرتغالي على SSC هذا الموسم، وإضافة مسابقة الكأس يعزز شراكتنا".