بعد الظفر بنقل مباريات كأس ملك إسبانيا.. كأس البرتغال حصريًا على SSC

وقّع Liga Portugal اتفاقية مع شركة الرياضة السعودية للحصول على الحقوق الحصرية لبث كأس أليانز البرتغالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للموسم 22/23.
وقال تياجو مادوريرا، المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى البرتغالي: "نحن سعداء للغاية بوجود شريك إعلامي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مثل شركة الرياضة السعودية، وهذه الاتفاقية تدعم هدف الدوري المتمثل في اكتساب حضور دولي أوسع لكرة القدم البرتغالية".
فيما قال كريستيان بير الرئيس التنفيذي لشركة الرياضة السعودية: "يسعدنا أن نعلن أننا سنبث كأس أليانز حصريًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر Liga Portugal شريكًا مهمًا، ونحن عرضنا بالفعل الدوري البرتغالي على SSC هذا الموسم، وإضافة مسابقة الكأس يعزز شراكتنا".
وأضاف وسيط الاتفاقية ستيفن ريوم من For Media في دبي: "يسعدنا أن نقدم مسابقة الكأس الأوروبية الممتازة هذه إلى مشاهدي الرياضة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر SSC".