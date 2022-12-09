كأس العالم قطر 2022: الأرجنتين تطيح بهولندا وتضرب موعدًا مع كرواتيا في نصف النهائي

خطف المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022؛ وذلك عقب تغلُّبه على المنتخب الهولندي.
انتهت المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب لوسيل ضمن مباريات الدور ربع النهائي بفوز المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح.
أهداف المباراة سجلها اللاعب مولينا في شوط المباراة الأول في الدقيقة الـ37، واللاعب ليونيل ميسي في الدقيقة الـ72 من ركلة جزاء، قبل أن يعدل فيغورست النتيجة بهدف لصالح الطواحين الهولندية في الدقيقة الـ82، ثم أضاف اللاعب نفسه هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة "90+11".
واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي رجحت كفة الأرجنتينيين؛ لتعلن تأهُّلهم للدور قبل النهائي.
وبتلك النتيجة يتقابل المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكرواتي الذي تغلب في وقت سابق على البرازيل في مباراة الدور نصف النهائي.