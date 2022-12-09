كأس العالم قطر 2022: الأرجنتين تطيح بهولندا وتضرب موعدًا مع كرواتيا في نصف النهائي

أهداف المباراة سجلها اللاعب مولينا في شوط المباراة الأول في الدقيقة الـ37، واللاعب ليونيل ميسي في الدقيقة الـ72 من ركلة جزاء، قبل أن يعدل فيغورست النتيجة بهدف لصالح الطواحين الهولندية في الدقيقة الـ82، ثم أضاف اللاعب نفسه هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة "90+11".