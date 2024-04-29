أبها.. انطلاق بطولة الجامعات السعودية للشطرنج بجامعة الملك خالد

ورحب عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور علي بن مسفر القحطاني باسم الجامعة بالوفود المشاركة في البطولة، مقدماً شكره لجميع اللجان المنظمة والتي تعمل بشكل مستمر على خدمة ضيوف جامعة الملك خالد وتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها إنجاح البطولة وتقديم صورة مشرقة عن الجامعة، مثنياً على التعاون الكبير من جميع مسؤولي الفرق المشاركة واستعدادهم الجيد لخوض المنافسات التي تشهد مشاركة عدد كبير من الطلاب والجامعات.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تحقق البطولة هدفها من خلال نشر رياضة العقل بما يعود بالفائدة على الطالب بشكل كبير، لكونها تعمل على زيادة نشاطه الذهني بما ينعكس على زيادة نشاطه البدني.