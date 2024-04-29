أبها.. انطلاق بطولة الجامعات السعودية للشطرنج بجامعة الملك خالد

يرعى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان غداً الثلاثاء بجامعة الملك خالد بأبها انطلاق بطولة الجامعات السعودية للشطرنج 2024م؛ والتي تأتي بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بوزارة التعليم؛ وتستضيفها الجامعة خلال الفترة من 21-25 شوال الحالي بمشاركة أكثر من 130 طالباً من 26 جامعةً بهدف تعزيز وتطوير المهارات وتحفيز الطلاب على ممارسة هواياتهم المفضلة.
ورحب عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور علي بن مسفر القحطاني باسم الجامعة بالوفود المشاركة في البطولة، مقدماً شكره لجميع اللجان المنظمة والتي تعمل بشكل مستمر على خدمة ضيوف جامعة الملك خالد وتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها إنجاح البطولة وتقديم صورة مشرقة عن الجامعة، مثنياً على التعاون الكبير من جميع مسؤولي الفرق المشاركة واستعدادهم الجيد لخوض المنافسات التي تشهد مشاركة عدد كبير من الطلاب والجامعات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تحقق البطولة هدفها من خلال نشر رياضة العقل بما يعود بالفائدة على الطالب بشكل كبير، لكونها تعمل على زيادة نشاطه الذهني بما ينعكس على زيادة نشاطه البدني.
من جانبه أكد وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الدكتور سعد بن سعيد القحطاني أن البطولة تأتي ضمن الفعاليات التي تشرف عليها وزارة التعليم في جميع أنحاء المملكة، والتي لها دور كبير في تحفيز الطلاب على ممارسة هواياتهم بمختلف فئاتهم العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة الشطرنج، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود فيما بينهم، منوهاً بأن هذه البطولات تلعب دوراً حاسماً في رفع مستوى التفاعل بين الطلاب مع بعضهم البعض، وتسهم في تهيئة البيئة اللازمة لدعم وتعزيز مشاركتهم في ممارسة الهوايات الثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها من الهوايات.