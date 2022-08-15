مع انطلاق الدوريات العالمية.. هنا أشهر حالات الاشتباكات بين اللاعبين والجماهير

"فرينكي دي يونج"

شهد المستطيل الأخضر العديد من الوقائع التي تعرض فيها اللاعبون لإهانات غير محتملة من الجمهور، كان آخرهم الهولندي "دي يونج" لاعب وسط برشلونة، الذي واجه سيلًا من الإهانات من قِبَل بعض مشجعي فريقه، وهو في طريقه لمقر التدريبات مؤخرًا، ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية" مقطع فيديو خلال توجه "دي يونج" بسيارته للمدينة الرياضية لبرشلونة، ومع تواجد الجماهير، هتف أحدهم: "اخفض راتبك أيها الـ.. (لفظ بذيء)".