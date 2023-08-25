رياضة
البرازيلي شاموسكا أكثر المدربين الحاليين وجودًا في دوري روشن السعودي
بات البرازيلي شاموسكا، المدير الفني لفريق التعاون أكثر المدربين الحاليين وجودًا في دوري روشن السعودي، بحسب ما كشف عنه حساب رابطة دوري المحترفين.
ووصل البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون والفيصلي والشباب والهلال سابقاً إلى142 مباراة، قاد من خلالها الفرق التي تولى الإشراف على تدريبها في دوري المحترفين .
ويعتبر التونسي فتحي الجبال أكثر المدربين في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008/2009، قيادة للمباريات بـ 235 مباراة، يليه البرازيلي شاموسكا بـ 142 مباراة، ثم يأتي التونسي جلال القادري بـ 115 مباراة.