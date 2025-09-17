دوري روشن السعودي للمحترفين: أبطال الموسم 2024-2025 يتسلّمون جوائزهم

توشّح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر وقائده، بذهب الإنجازات الفردية، بعدما تسلّم جائزة الحذاء الذهبي لدوري روشن السعودي عن موسم 2024-2025، في مشهد بهيج شهده ملعب "الأول بارك" قبل انطلاق مواجهة النصر أمام الخلود ضمن الجولة الثانية من الموسم الجديد.