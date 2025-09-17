دوري روشن السعودي للمحترفين: أبطال الموسم 2024-2025 يتسلّمون جوائزهم

توشّح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر وقائده، بذهب الإنجازات الفردية، بعدما تسلّم جائزة الحذاء الذهبي لدوري روشن السعودي عن موسم 2024-2025، في مشهد بهيج شهده ملعب "الأول بارك" قبل انطلاق مواجهة النصر أمام الخلود ضمن الجولة الثانية من الموسم الجديد.
ووفقاً لموقع دوري روشن، قدّم الهدّاف الأسطوري السعودي، قائد النصر الأسبق، ماجد عبدالله، الجائزة لرونالدو أمام أنظار الجماهير، في لفتة رمزية جمعت الماضي المجيد لنادي النصر بحاضره المشرق بأحد أفضل نجوم كرة القدم عبر التاريخ.
وحسم اللاعب البرتغالي، الشهير بلقب "الدون"، صدارة الهدافين الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً في 30 مباراة، متفوّقاً على منافسه الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي، بفارق هدفين.
ولم يتوقّف حصاد النجم البرتغالي عند هذا الحد، إذ تسلّم أيضاً جائزة أفضل هدف في الدوري عن تسديدته المذهلة في شباك الرياض بالجولة الـ27.
وحصد رونالدو، أيضًا، جائزة أفضل لاعب في دوري روشن بتصويت الجماهير، إضافة إلى جائزة أكثر لاعب جمع نقاطاً في لعبة الفانتزي بـ217 نقطة.
انطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع بداية الموسم في توزيع جوائزها على المتوجين قبيل أول مباراة يخوضها كل فريق على أرضه.
ونال قائد الهلال، سالم الدوسري، الجائزة المخصّصة لأفضل لاعب سعودي في موسم 2024-2025، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الرياض في الجولة الأولى.
وتُستكمل مراسم التكريم في الجولة الرابعة، حين يُتوّج قائد الاتحاد كريم بنزيما لتسلّم جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، قبل انطلاق قمة الاتحاد أمام النصر في ملعب الإنماء خلال الـ26 من سبتمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة.
وتغيّب كريم بنزيما عن مباراة الاتحاد والفتح، إثر تعرّضه للإصابة، بعد مباراة أولى في الموسم رائعة للنجم الفرنسي بقيادته لفريقه الاتحاد بالانتصار 5-2 أمام الأخدود، مع تسجيله الهاتريك.
تأتي هذه الجوائز في إطار حرص رابطة الدوري على تقدير العطاء الفني للاعبين والمدربين، وتعزيز التنافسية بين الأندية، بما يرفع من مستوى دوري روشن السعودي ويمنح الجماهير موسماً جديداً زاخراً بالإثارة والنجوم.