دوري أبطال الخليج: بثلاثية.. الاتفاق السعودي يعبر محطة الرفاع البحريني

استهل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة دوري أبطال الخليج بفوز مستحق على ضيفه الرفاع البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الأربعاء على ملعبه في الدمام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
افتتح فينسيوس سانتوس التسجيل للرفاع من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42.
فرحة الرفاع لم تدم سوى دقيقتين؛ إذ سرعان ما أدرك الاتفاق التعادل بواسطة المهاجم الكاميروني إيكامبي، الذي تلقى تمريرة بينية مميزة من جواو كوستا، لم يتوانَ في إيداعها الشباك.
دخل الاتفاق الشوط الثاني أكثر إصرارًا وتصميمًا على خطف هدف الأسبقية، وهو ما تحقق له بعد مرور 4 دقائق على الانطلاقة بواسطة الكاميروني إيكامبي، الذي دوّن هدفه الشخصي الثاني في اللقاء من تصويبة ذكية، سكنت سقف المرمى.
وفي الوقت القاتل أطلق الدولي الهولندي "فاينالدوم" رصاصة الرحمة في شباك الرفاع البحريني بإحرازه الهدف الثالث حينما كسر مصيدة التسلل، وانفرد بالمرمى، وسدد كرة أرضية، استقرت في الشباك، وذلك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي رصيد الرفاع البحريني بدون أي نقاط.