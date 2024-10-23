دوري أبطال الخليج: بثلاثية.. الاتفاق السعودي يعبر محطة الرفاع البحريني

دخل الاتفاق الشوط الثاني أكثر إصرارًا وتصميمًا على خطف هدف الأسبقية، وهو ما تحقق له بعد مرور 4 دقائق على الانطلاقة بواسطة الكاميروني إيكامبي، الذي دوّن هدفه الشخصي الثاني في اللقاء من تصويبة ذكية، سكنت سقف المرمى.