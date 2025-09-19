رياضة

ثلاث مباريات في ختام جولة (#عزّنا_بطبعنا) :النصر في مواجهة الرياض والاتحاد يلاقي النجمة

ثلاث مباريات في ختام جولة (#عزّنا_بطبعنا) :النصر في مواجهة الرياض والاتحاد يلاقي النجمة
تم النشر في

تختتم السبت مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين المسماة جولة(#عزّنا_بطبعنا) إذ تقام 3 مباريات على النحو التالي :

الحزم ـ الفتح

تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس .

يدخل الحزم المواجهة وهو بالمركز الـ14، ولديه نقطة واحدة، بينما يشارك الفتح في اللقاء وهو بالمركز الـ16 دون أى نقاط .

الاتحاد - النجمة

يقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:40 مساء أيضاً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة .

يدخل الاتحاد اللقاء وهو بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، فى حين يأتي النجمة بالمركز الـ17 (قبل الأخير)، دون أى نقاط .

النصر - الرياض

تنطلق المواجهة بين النصر والرياض غداً في تمام الساعة الـ9 مساء، بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك بالرياض .

يشارك النصر بالمباراة وهو بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، فى حين يأتي الرياض بالمركز الـ12 برصيد 3 نقاط .

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org