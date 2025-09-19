ثلاث مباريات في ختام جولة (#عزّنا_بطبعنا) :النصر في مواجهة الرياض والاتحاد يلاقي النجمة

تختتم السبت مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين المسماة جولة(#عزّنا_بطبعنا) إذ تقام 3 مباريات على النحو التالي :
الحزم ـ الفتح
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس .
يدخل الحزم المواجهة وهو بالمركز الـ14، ولديه نقطة واحدة، بينما يشارك الفتح في اللقاء وهو بالمركز الـ16 دون أى نقاط .
الاتحاد - النجمة
يقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:40 مساء أيضاً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة .
يدخل الاتحاد اللقاء وهو بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، فى حين يأتي النجمة بالمركز الـ17 (قبل الأخير)، دون أى نقاط .
النصر - الرياض
تنطلق المواجهة بين النصر والرياض غداً في تمام الساعة الـ9 مساء، بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك بالرياض .
يشارك النصر بالمباراة وهو بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، فى حين يأتي الرياض بالمركز الـ12 برصيد 3 نقاط .