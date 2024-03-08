"80 %" سعوديون.. ألف شاب من "المارشال" يدعمون جهود سباقات فورمولا 1 بجدة

نجح فريق المارشال "مرشدو السباق" كنقطة مهمة في الرياضات الميكانيكية؛ إذ أثبتوا قدراتهم الكبرى في إدارة الفعاليات والأحداث العالمية، والتي تأتي من ضمنها جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2024 على حلبة كورنيش جدة.
وفي التفاصيل: يشارك "1000" شابّ وفتاة في إدارة سباق هذا العام، وقد بلغت نسبة المارشال السعودي "80%" منهم؛ إذ شهد هذا العام إقبالًا كبيرًا من العنصر النسائي للمشاركة في هذا الحدث الكبير؛ إذ شكّلن ما نسبته "25%"، وأثبتن بذلك جدارتهن، وتعاملهن المثالي خلال فترة التدريب والتجارب العملية.
وتكمن أهمية فريق "المارشال" في السباقات؛ إذ يعدون عنصرًا مهمًّا، وجزءًا لا يتجزّأ من أي سباقٍ رياضي، لاسيما أنّهم واجهة حمايةٍ أولى للسائقين وللحلبة، والعنصر الأول للسائقين والفرق، إضافةً إلى مهمتهم الأساسية والمتمثلة في ضمان سلامة الجميع والسائقين على أرض الحلبة؛ حيث يجري توزيعهم على نقاط عدة داخل الحلبة؛ كي يتمكّنوا من تقديم المساعدة للسائق عند وقوع عطل أو حادث بأسرع وقت ممكن.
ويتمّ تزويدهم بأحدث المعدات وأكثرها تطوّرًا في العالم. وظائف أعضاء فريق المارشال متعددة، بدءًا من الواجبات التي يتابعها الجميع في الحلبة أو خلف شاشات التلفزيون، وصولًا إلى أدوار إدارية من خلف الكواليس.
كما يتمّ توزيعهم على مجموعات؛ ومنهم فريق الطوارئ، فريق المسار، فريق الأعلام، فريق الإخلاء، فريق منطقة الاستعداد والانطلاق، فريق حارة الصيانة، فريق الحلبة، والفريق الإداري.