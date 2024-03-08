"80 %" سعوديون.. ألف شاب من "المارشال" يدعمون جهود سباقات فورمولا 1 بجدة

وتكمن أهمية فريق "المارشال" في السباقات؛ إذ يعدون عنصرًا مهمًّا، وجزءًا لا يتجزّأ من أي سباقٍ رياضي، لاسيما أنّهم واجهة حمايةٍ أولى للسائقين وللحلبة، والعنصر الأول للسائقين والفرق، إضافةً إلى مهمتهم الأساسية والمتمثلة في ضمان سلامة الجميع والسائقين على أرض الحلبة؛ حيث يجري توزيعهم على نقاط عدة داخل الحلبة؛ كي يتمكّنوا من تقديم المساعدة للسائق عند وقوع عطل أو حادث بأسرع وقت ممكن.