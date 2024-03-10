"رونالدو" عن لقاء "العين": ثقتنا كبيرة في قلب موازين المباراة.. والريمونتادا قادمة

ويغيب أكثر من لاعب عن نادي النصر خلال لقاء العين، في مسابقة دوري أبطال آسيا، على رأسهم البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي تعرض لإصابة قوية، وسيتغيب عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بصورة رسمية، إلى جانب نواف العقيدي حارس الفريق، الذي تم إيقافه بقرار من جانب لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.