"رونالدو" عن لقاء "العين": ثقتنا كبيرة في قلب موازين المباراة.. والريمونتادا قادمة

أكد مدرب النصر كاسترو جاهزية الفريق لمواجهة العين الإماراتي في مباراة العودة، للوصول إلى الدور نصف النهائي بكأس آسيا.
وأضاف كاسترو في المؤتمر الصحفي للقاء: تَعَرضنا للضغط أمر طبيعي، ولكن لدينا وعي بإمكانياتنا ونعرف بأننا قادرون على تحقيق التأهل غدًا.
بدوره قال لاعب الفريق كريستيانو رونالدو: إن جمهور النصر يجب أن يكون إيجابيًّا، وثقتنا كبيرة في قلب موازين المباراة والعبور لنصف النهائي.
وأضاف رونالدو: أن المباراة ليست مهمة للنصر فحسب؛ بل للمملكة عمومًا، ونريد أن نصل لنصف النهائي.
وتابع: حياتي المهنية مبنية على التحديات، وأنا أحب خوضها؛ لذلك أنا متحفز جدًّا لمواجهة الغد، و"الريمونتادا" قادمة.
ويواجه نادي النصر، نظيره العين الإماراتي، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، والتي من المقرر أن تقام على ملعب الأول بارك، مساء غد الاثنين.
وتَلَقى نادي النصر، الهزيمة في لقاء الذهاب أمام نادي العين، بنتيجة هدف نظيف، سجله المهاجم المغربي سفيان رحيمي خلال اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.
ويحتاج نادي النصر إلى الانتصار على حساب نادي العين بنتيجة هدفين دون رد، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف؛ حيث تأمل كتيبة البرتغالي لويس كاسترو الفوز من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.
ويغيب أكثر من لاعب عن نادي النصر خلال لقاء العين، في مسابقة دوري أبطال آسيا، على رأسهم البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي تعرض لإصابة قوية، وسيتغيب عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بصورة رسمية، إلى جانب نواف العقيدي حارس الفريق، الذي تم إيقافه بقرار من جانب لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.