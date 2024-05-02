نجم الأهلي "رياض محرز": نسعى ألا نخسر في مباراتنا القادمة أمام الهلال

أبدى الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي سعادته بالفوز مساء الخميس أمام ضمك ضمن منافسات الدوري السعودي وتحقيق الثلاث نقاط.
وحقق الأهلي مساء اليوم فوزًا كبيرًا على نظيره ضمك بنتيجة (4/ 1)، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال محرز في تصريحات عقب المباراة للناقل الرسمي ssc: "أحرزنا 3 نقاط مهمة، فلم يتبقَّ الكثير من المباريات بالدوري، ويجب الحفاظ على هذا الأداء".
وأضاف رياض محرز: "قدمنا بالشوط الأول مستوى جيدًا وأكثر من رائع، المهم نبقى بالمستوى نفسه لكسب الثلاث نقاط أيضًا بالمباراة القادمة".
وتابع لاعب الأهلي قائلاً: "سنعمل ألا نخسر في مباراتنا القادمة أمام الهلال، إذا قدم كل لاعب أقصى ما عنده سنحقق الفوز على الهلال، ونحن نأمل في الفوز باللقاء خصوصًا ونحن نلعب في أرضنا وأمام جماهيرنا".