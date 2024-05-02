نجم الأهلي "رياض محرز": نسعى ألا نخسر في مباراتنا القادمة أمام الهلال

وتابع لاعب الأهلي قائلاً: "سنعمل ألا نخسر في مباراتنا القادمة أمام الهلال، إذا قدم كل لاعب أقصى ما عنده سنحقق الفوز على الهلال، ونحن نأمل في الفوز باللقاء خصوصًا ونحن نلعب في أرضنا وأمام جماهيرنا".