مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للملاكمة ومنصة Ready to Fight

وقالت نائبة الرئيس رشا الخميس: "هذه المنصة المتكاملة تجمع أبرز المختصين في لعبة الملاكمة من أنحاء العالم، إذ حرصنا في اتحاد الملاكمة أن تكون شريك نجاح معنا لتستمر النجاحات التي نصبو إليها، فهناك أربعة محاور رئيسة تبرز في هذه الشراكة الاستراتيجية، منها مساعدة الملاكمين لإيجاد منافسين للنزالات وفقًا للأوزان المناسبة لهم كما تُسهم بإيجاد مدربين لديهم القدرة على رفع نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف للاعبين، كذلك نشر أهمية التغذية الصحيحة من خلال أفضل اختصاصي التغذية الاستشاريين لتعليم الملاكمين كيفية الحفاظ على الوزن والطاقة قبل وخلال وبعد النزالات".