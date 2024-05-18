مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للملاكمة ومنصة Ready to Fight

بحضور رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله أحمد الحربي، ونائبة الرئيس رشا الخميس تم توقيع مذكرة تفاهم الاتحاد السعودي للملاكمة، ومنصة Ready to Fight، وتمت مراسم التوقيع في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وتعد Ready To Fight أول منصة عالمية تجمع محبي الملاكمة من جميع أنحاء العالم على منصة واحدة، حيث تمكن الرياضيين من بناء الفرق، وإيجاد منافسين لنزالاتهم، ونمو شبكات المعجبين، وتوسيع حياتهم المهنية على مستوى العالم.
وقال رئيس الاتحاد عبدالله بن أحمد الحربي إن المنصة تجمع كل هواة ممارسة لعبة الملاكمة في منصة واحدة لتبادل الخبرات.
وأضاف "المنصة ستكون أول منصة تسعى إلى نشر الملاكمة وإعداد نزالات تُسهم في بناء أبطال سعوديين للملاكمة من خلال ربطهم بالمنظومة الأكبر عالميًا بالمدربين واللاعبين والأندية المختلفة حول العالم، ووجودنا في هذه المنصة سيكون دافعًا معنويًا كبيرًا ومحفزًا معنويًا لممارسي اللعبة".
وقالت نائبة الرئيس رشا الخميس: "هذه المنصة المتكاملة تجمع أبرز المختصين في لعبة الملاكمة من أنحاء العالم، إذ حرصنا في اتحاد الملاكمة أن تكون شريك نجاح معنا لتستمر النجاحات التي نصبو إليها، فهناك أربعة محاور رئيسة تبرز في هذه الشراكة الاستراتيجية، منها مساعدة الملاكمين لإيجاد منافسين للنزالات وفقًا للأوزان المناسبة لهم كما تُسهم بإيجاد مدربين لديهم القدرة على رفع نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف للاعبين، كذلك نشر أهمية التغذية الصحيحة من خلال أفضل اختصاصي التغذية الاستشاريين لتعليم الملاكمين كيفية الحفاظ على الوزن والطاقة قبل وخلال وبعد النزالات".