رئيس الأهلي المكلف "معاذ": "شكرًا لوزير الرياضة.. نسعى لتحقيق النجاح للكيان الأهلاوي"

بعد تكليفه برئاسة النادي، قدم وليد معاذ رئيس النادي الأهلي المكلف، شكره للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على حرصه واهتمامه، واعدًا بتحقيق تطلعات جماهير النادي الجداوي خلال الفترة المقبلة.