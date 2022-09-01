رئيس الأهلي المكلف "معاذ": "شكرًا لوزير الرياضة.. نسعى لتحقيق النجاح للكيان الأهلاوي"

بعد تكليفه برئاسة النادي، قدم وليد معاذ رئيس النادي الأهلي المكلف، شكره للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على حرصه واهتمامه، واعدًا بتحقيق تطلعات جماهير النادي الجداوي خلال الفترة المقبلة.
وأسندت مهمة رئاسة معاذ مهام للأهلي "مكلفًا"، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي الرئيس السابق، الذي أعلنت وزارة الرياضة، تنحيه عن منصبه أمس الأربعاء.
وكتب معاذ عبر حسابه الخاص في «تويتر»، اليوم الخميس: «سعدت كثيرًا بلقاء الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.. أشكره على اهتمامه وحرصه، وأتطلع مع زملائي في مجلس الإدارة للعمل وتحقيق النجاح للكيان الأهلاوي بإذن الله».
ويضم مجلس إدارة الأهلي المكلف عضوية كل من: تيسير الجاسم، خالد السريحي، محمد القنب، سعود رحيمي، طارق خليفة، وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد.